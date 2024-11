Anteprima24.it - VIDEO/ Aule dislocate e senza riscaldamenti, gli studenti del Giannone scendono in piazza

Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano le proteste degli, dopo la manifestazione sotto la Rocca dei Rettori per lamentare le problematiche in merito alle nuove disposizioni in termini di mobilità scolastica, oggi sono scesi inglidel Liceo Classico P.. A causa dei lavori che insistono sulla storica struttura dirisorgimento, glisi son trovati di fronte alla dislocazione dellein vari plessi, nello specifico quattro, con alcune classi disposte anche all’interno dell’ex mensa del Calandra addirittura carente dell’impianto di riscaldamento. Ed è proprio sulla questione dei mancatioltre che sulle precarie condizioni in cui versano i servizi igienici dei vari plessi che si è concentrato il sit-in di protesta tenutosi sotto la sede degli uffici della Provincia di Benevento.