Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Barbara nei guai: la decisione di Ilaria

Leggi su Anticipazionitv.it

Volta e Vincenzo La Scala, dopo aver lasciatocome coppia, hanno condiviso le loro riflessioni sulle dinamiche dello show. In un’intervista a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, i due ex partecipanti hanno rivelato tensioni conDe Santi e criticato il supporto ricevuto da Tina Cipollari. Le dichiarazioni hanno sollevato curiosità e aperto nuove discussioni tra i fan del programma. Scopri cosa hanno dettoVolta e Vincenzo La Scala sulla loro esperienza e sulle controversie che li hanno coinvolti.Le critiche diVolta versoDe SantiVolta ha spiegato di non aver avuto inizialmente problemi conDe Santi. Tuttavia, l’ex dama sembra nutrire risentimenti nei confronti di. Durante l’intervista, Volta ha detto: “Io non avevo grossi problemi con lei.