Unisannio protagonista con il premio che celebra la storia delle imprese italiane: Corporate Heritage Awards 2024

Tempo di lettura: 2 minutiL’Università degli Studi del Sannio èdi un’iniziativa nazionale grazie a Leaving Footprints, spin-off accademico nato dalla collaborazione con l’ateneo sannita e l’Università «Parthenope» di Napoli. I, giunto alla sua quarta edizione, è il primoin Italia dedicato all’marketing, una strategia che trasforma lae il patrimonioin strumenti di comunicazione. Il, che coinvolge ricercatori e docenti dell’Università del Sannio, contribuisce a rafforzare il legame tra accademia e impresa, promuovendo una riflessione sull’importanza del patrimonio storico-culturale come elemento di sviluppo e identità per le. Giusy Mignone, assegnista di ricerca pressoe amministratore unico di Leaving Footprints, sottolinea: «Questonasce con l’obiettivo di mettere in luce come il patrimonio storicopossa essere una risorsa per costruire identità e competitività, ponendo l’accento sull’importanza della connessione tra ricerca accademica e cultura d’impresa.