Lettera43.it - Trump ammette che Matt Gaetz potrebbe non essere confermato procuratore generale

Leggi su Lettera43.it

Donaldha ammesso che la nomina controversa dinel ruolo di segretario alla Giustizianonconfermata dal Senato. Lo riferisce in esclusiva il New York Times. In conversazioni private, il presidente eletto ha confessato questo timore ma pubblicamente non ha mostrato alcun segno di voler di ritirare la nomine, e continua a fare pressioni sui senatori repubblicani affinché accettino le sue scelte.L’indagine del comitato etico della Camera suè da tempo al centro di un’indagine del comitato etico della Camera del Congresso. L’avvocato Joel Leppar, durante un’intervista alla Abc News lunedì, ha affermato di stare rappresentando due donne che hanno testimoniato davanti al comitato etico dicendo chele ha pagate in cambio di prestazioni sessuali.