Bergamonews.it - Traffico e spaccio di droga, armi e rapine: arresti anche a Bergamo

Una vasta operazione della Polizia di Stato di Genova, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della locale Procura della Repubblica, è in corso dalle prime ore della mattinata di martedì 19 novembre.Numerosi glieseguiti a Torino, La Spezia, Lodi,, Bari, Lecce, Salerno e Monza dagli investigatori della Squadra Mobile del capoluogo ligure, con la collaborazione degli omologhi Uffici delle diverse Questure interessate, nonché in Spagna, effettuati dalla Polizia iberica, nei confronti di soggetti responsabili, a vario titolo, di reati concernenti ilinternazionale, e lodi stupefacenti, la rapina, la ricettazione, la violazione delle norme in materia di.L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Genova ha consentito di ricostruire un’associazione a delinquere finalizzata aldicon ramificazioni tra il Piemonte, la Puglia, la Campania, la Lombardia, la Liguria e la Spagna.