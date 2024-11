Ilfattoquotidiano.it - Susan Sabuda è la “nonna più forte al mondo”: a 70 anni diventa campionessa di powerlifting. “Passo 10 ore a settimana in palestra”

‘L’età è solo un numero’, è un detto popolare che spesso si sente dire per sottolineare che non si è mai troppo vecchi per fare delle proprie passioni un lavoro. Ed è proprio il caso di, che si è laureatadelnel(che prevede il sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi) alla veneranda età di 70. Se non è un record, forse, poco le manca, anche perchéè stata ribattezzata la “piùal” e intrascorre una media di circa 10 ore a.“Sapere di essere ladelè difficile da realizzare, è veramente sorprendente. Le persone si stupiscono e io lo apprezzo molto perché è veramente gentile da parte loro – spiegaal Mirror -. La maggior parte della gente dà per scontato che ci siano certe cose che io debba o non debba fare (alla mia età, ndr), ma lo sport non è un’esclusiva delle generazioni più giovani“.