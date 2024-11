Ilfattoquotidiano.it - Studio, un giovane studente su tre fatica a distinguere tra informazioni on line vere e false

In Italia unsu tre non è in grado di comprendere correttamente se un’informazione onsia affidabile o meno. Un fenomeno che si aggrava se si tratta di informazione scientifica. È quanto emerge dal report “Disinformazione a Scuola”, realizzato da un team di ricerca dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Loè stato realizzato su un campione di oltre 2.200 studenti di 18 scuole superiori di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.Evidenzia pure una diretta correlazione tra una bassa fiducia dei giovani nelle posizioni della scienza e la tendenza a credere nelle teorie del complotto. I dati mostrano come i giovani siano carenti nella corretta identificazione di notizie affidabili (32,8% per il tema ambiente e 36,9% per il tema salute). Allo stesso modo, hanno evidenziato difficoltà nell’individuare notizie non affidabili (41,3% per il tema ambiente e 35,2% per il tema salute).