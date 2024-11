Lanazione.it - Stefano Fresi porta Dioggene al Teatro Verdi

Arezzo, 19 novembre 2024 –alSecondo appuntamento di stagione per ildi Monte San Savino cone il suo ultimo progetto teatrale, “”, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi Ildi Monte San Savino torna protagonista dello spettacolo in Val di Chiana con l’arrivo diin “” in programma per sabato 23 novembre con inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. “”, scritto e diretto da Giacomo Battiato, è diviso in tre quadri, tre monologhi in tre lingue diverse (volgare toscano, romanesco e italiano contemporaneo) ciascuno con atmosfera, tono e stile differente, e ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso di nome Nemesio Rea.