Anteprima24.it - Sorpreso con oltre 1 kg di droga a Scampia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutocon1 kg di marijuana. Arrestato, dalla Polizia di Stato, a, un 53enne napoletano, con precedenti di polizia specifici. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, mentre stavano attraversando via Federico Fellini, lo hanno notato mentre stava entrando in uno stabile nel tentativo di sfuggire al controllo. I poliziotti lo hanno bloccato, non senza difficoltà, all’interno dell’edificio, trovandolo in possesso di un borsone contenente1 kg di marijuana e 120 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Gli agenti hanno esteso il controllo anche nella sua abitazione dove hanno rinvenuto un altro involucro della stessa sostanza del peso di circa 3 grammi.L'articolocon1 kg diproviene da Anteprima24.