361magazine.com - Sonia Bruganelli: addio a “Ballando Con Le Stelle”? Le critiche al programma e le spiazzanti rivelazioni dell’opinionista

L’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe direcon le. La notizia arriva da una diretta su Instagram in cuiha espresso dubbi sul suo percorso nello show. I dettaglipotrebbe direal talent show di Milly Carlucci? La notizia trapela da una diretta Instagram in cui è la stessa ex opinionista a manifestare alcuni dubbi circa il suo percorso a “con le”.Durante puntata di sabato 16 novembre,ha infatti rischiato di lasciare ildopo le aspreda parte dei giudici e di Selvaggia Lucarelli. Sembra che per questo motivo abbia quindi affermato di sentirsi perplessa in merito alla sua partecipazione alRai: “In realtà sono un pochino divisa, scissa, tra la volontà di rimanere in trasmissione, quindi di dedicarmi al nostro quinto spareggio e, anche, di fermarmi perché inizio ad essere fisicamente provata“, fa sapere agli utenti.