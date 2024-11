361magazine.com - Sinner, parla la compagna dl liceo: «Bravo pure a scuola»

Leggi su 361magazine.com

Un racconto dell’adolescenza del TennistaL’uomo del momento è lui, Jannik. L’azzurro, dopo le due vittorie negli Slam ha anche vinto il torneo delle Nitto Atp Finals di Torino.Nonostante sul suo capo penda ancora l’attesa decisione del Tas, l’azzurro si gode i trionfi. Mentre sidi una presunta rottura con la tennista Anna Kalinskaya, emergono retroscena sulla sua adolescenza.A Un Giorno da Pecora, hato disa Yahya,didi Jannik.«Una volta, quando io e Jannik eravamo compagni di classe, a lui cadde una pallina da tennis dallo zaino. Io la raccolsi e gli dissi: firmamela per favore, così quando sarai famoso potrò metterla all’asta. Lui non disse nulla, si fece una risata e la firmò».Poi continua: «La pallina però non l’ho affatto venduta, la terrò per mio figlio, magari porterà fortuna anche a lui se un giorno vorrà giocare a tennis.