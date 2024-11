Anteprima24.it - Si aggrava il bilancio del tragico incidente di Potenza: morto il quarto tifoso del Foggia

Tempo di lettura: < 1 minutoSiildell’del 13 ottobre scorso nel quale persero la vita tre tifosi deldi ritorno dalla trasferta di. E’ deceduto anche il 15enne Samuele Bruno,dopo il trasferimento al Policlinico di Lecce per l’rsi delle sue condizioni. IlCalcio ha pubblicato una nota per esprimere il suo cordoglio: “Non avremmo mai voluto tornare a scrivere un messaggio di cordoglio, purtroppo siamo qui a dare un ultimo saluto al piccolo Samuele che dopo aver lottato per più di un mese, oggi ci ha lasciato. Il presidente Nicola Canonico, il vice presidente Emanuele Canonico, il DS, il mister, lo staff e tutta la squadra rossonera si stringono attorno al dolore che ha colpito la sua famiglia e tutta laUltras, quarta vittima deldel 13 ottobre scorso”.