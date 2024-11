Sci di fondo si apre la Coppa del Mondo 24 25 | 11 italiani convocati per Ruka

Leggi su Sportface.it

Siuna nuova stagione dideldi sci di, con gli atleti protagonisti da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre in quel di. In Finlandia saranno undici gli azzurri al via: presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Nicole Monsorno. Il calendario siil 29 con una 10 km a intervalli in tecnica classica, sabato 30 novembre una sprint in tecnica classica e domenica 1 dicembre una 20 km mass start in tecnica libera. Sci di, siladel24/25: 11perSportFace.