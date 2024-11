Nerdpool.it - Sandcastle, il graphic musical sulle note dei Mardi Gras

Leggi su Nerdpool.it

“America. Jersey City. In un paese in cui il male si presenta agli umani nelle forme più disparate, due fratelli soli al mondo inciampano in disavventure malinconiche, finché, grazie alla forza dell’amore, riusciranno a trasformare sé stessi e a cambiare il loro destino. Legati da un rapporto disperato e inevitabile, come solo il vincolo di sangue può essere, vivono la vita in comune, esistono insieme invece che divisi, si sentono qualcosa quando gli altri sono nulla. Perché due fratelli sono già una famiglia”. (Sandro Bonvissuto, scrittore)Se venissimo colpiti negli affetti più cari, riusciremmo a reagire trovando in noi una forza mai espressa? È il tema di, la danza della sabbia, un avvincente– disegnato da Filippo Novelli (fondatore del blog Detti e Fumetti) su sceneggiatura originale di Sante Sabbatini, Francesco Braida e dello stesso Novelli, con i dialoghi a cura di Dario Santarsiero (redattore di Detti e Fumetti per la sezione “Teatro e Letteratura”) e Fabrizio Fontanelli (musicista) – dove la colonna sonora è quella dei