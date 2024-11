361magazine.com - Ritrovato negli USA Ethan, il bambino sottratto alla madre dall’ex

Il padre era fuggito con ilLieto fine per Claudia Ciampa e per il suo, neonatodal padre ed ex compagno della donna il 30 agosto.è statooggi, 19 novembre, dpolizia americana in California, dove era stato portato dall’uomo, italoamericano.Quest’ultimo, con l’inganno, aveva, d, quest’estate durante una vacanza in Puglia.La polizia statunitense è riuscita a rintracciare la posizione dell’uomo, Eric Oward Nichols. Ora il piccolo verrà affidato. Tantissimi erano stati gli appelli della donna, in tv e non solo, visto che è arrivata a rivolgersi anche al Ministro Tajani.Leggi anche: USA, Melania Trump non si trasferiràCasa Bianca?Il piccolo è stato subito messo sottocustodia delle autorità e il giudice che ha emesso in via d’urgenza il primo provvedimento.