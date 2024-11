Lettera43.it - Ritrovato in California Ethan, il bambino di 7 mesi sottratto alla madre

Leggi su Lettera43.it

, ildi settescomparso lo scorso 30 agosto, è statoin. La, Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento, aveva denunciato che il padre del piccolo, Eric Howard Nichols, lo avevadurante una vacanza in Puglia. I due genitori, separati da tempo, avevano un accordo che consentiva al padre di trascorrere alcuni giorni al mese con il figlio. Dopo essere partito da Brindisi, l’uomo aveva raggiunto Londra per poi volare negli Stati Uniti. La, che negli ultimiha affrontato diversi problemi di salute, è partita per Los Angeles, dove potrà ricongiungersi al figlio. «Ringrazio il ministero degli Esteri e le autorità italiane e statunitensi per l’impegno profuso e la prontezza nell’intervento», ha dichiarato la donna.Il difensore di Claudia Ciampa: «Quello che è accaduto aè un fenomeno in aumento»Gian Ettore Gassani, l’avvocato di Claudia Ciampa, ha sottolineato la gravità del fenomeno delle sottrazioni internazionali di minori, in costante aumento.