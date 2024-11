Metropolitanmagazine.it - Rafael Nadal sconfitto in Coppa Davis prima del ritiro

indel. Lo spagnolo è statoda Botic van de Zandschulp nel singolare di apertura della sfida dei quarti di finale tra Spagna e Olanda di. Il 22 volte campione del Grande Slam ed ex numero uno al mondo è stato battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 54 minuti. Nel secondo singolare Carlos Alcaraz e Tallon Griekspoor. In palio un posto in semifinale venerdì contro Germania o Canada. La finale è domenica.L’ultima volta che Rafaaveva perso un singolare inera il febbraio 2004. Ed era il suo match d’esordio nella competizione, a Brno a casa di Jiri Novak. Da li 29 successi nei singoli e 5 ‘ensaladeras’ alzate al cielo. Fino a oggi. Fermo dal 29 luglio, quando fuda Djokovic alle Olimpiadi di Parigi, Rafa è stato scelto da David Ferrer per aprire queste finali diche si giocano al Martin Carpena di Malaga.