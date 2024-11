Ilrestodelcarlino.it - Poviglio saluta Galliano ed Ezio, storici gestori di due bar in paese

Si sono svolti ieri a, nella chiesa parrocchiale, i funerali diBianchi, 86 anni, conosciuto per aver gestito il bar trattoria e alimentari Sant’Anna di via Romana. Lascia la moglie, i figli Antonio e Federica, la sorella Maura e altri parenti. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Bianchi.Ha destato vasto cordoglio la notizia della scomparsa diDe Tommasi, pensionato che abitava a, dove era tornato di recente dopo un periodo trascorso in Albania, occupandosi della gestione di un bar. Era conosciuto anche per l’attività cuoco e cameriere in vari locali della zona. Era inoltre appassionato d’arte.