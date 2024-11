Ilrestodelcarlino.it - "Perugia ingiocabile, ora pensiamo a Cisterna"

Va giocoforza in archivio dopo un’attenta analisi posta gara la sfida della Yuasa Battery Grottazzolina in casa della Sir Safetyche si è imposta nettamente in tre set. Un match apparso sin da subito in salita come ha confermato il risultato eloquente del primo parziale con una Yuasa più centrata e dentro la gara nei restanti due set. Intanto si è rivisto in campo Dusa Petkovic, che ha marcato anche dieci punti: un momento importante per mettere nelle gambe punti e set in vista della delicata sifda interna di sabato prossimo contro. Ma nel post gara di sabato a parlare della gara e non solo sono stati i due centrali della Yuasa Denny Demyanenko e Francesco Comparoni. "è una squadra molto forte – ha sottolineato il centrale canadese - giocare in casa loro è veramente difficile.