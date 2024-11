Metropolitanmagazine.it - Patrizio Oliva, chi sono la moglie Nilia, l’ex moglie Silvana e i 4 figli

e suaSole stanno insieme da 40 anni. Siconosciuti nel 1983 e sposati otto anni dopo, nel 1991.ha quattro: Ciro, 40 anni, avuto dal primo matrimonio. Poi tre femmine dalla seconda: Alessandra appunto, che ha 35 anni ed è vice-ambasciatrice italiana in Ghana; Marzia, 30 anni, che lavora per la Msc Crociere; Martina, 23 anni, che lavora a Innovaway, una società di comunicazione, consulenza, informatica. Ciroè il primoo delpugile, avuto dalla primada cui si sarebbe separato poco prima della nascita. Il nome è lo stesso del fratello di, morto tra le sue braccia a soli 16 anni a causa di un tumore. A lui avrebbe dedicato il suo impegno nello sport che conta. In una intervista rilasciata a Caterina Balivo nel corso del talk pomeridiano Vieni da me,ha ripercorso il dramma di quel terribile lutto.