Patierno: "Amareggiati per il derby. Biancolino? Ci ha dato serenità"

Tempo di lettura: < 1 minuto“Per come si era messa la partita dispiace per il risultato, siamo un po’però il Benevento è la prima della classe e forse il pareggio è un punto giusto anche se avevamo quasi vinto”. Parla così Cosimo– ai microfoni di TMW – in occasione del Gran Galà del Calcio Italiano. L’attaccante è stato insignito, a Latina, con il premio capocannoniere della stagione 2023/2024.ha parlato anche dell’arrivo in panchina di Raffaele: “Ha portato quellache mancava. E noi siamo stati bravi ad ascoltare fin da subito le sue idee di calcio – sottolinea – Per un attaccante il gol è importante, non mi pongo obiettivi e quello che verrà sarà sicuramente positivo”.L'articolo: “per il? Ci ha” proviene da Anteprima24.