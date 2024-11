Donnapop.it - Paolo Capponi, avete mai visto il figlio di Mara Venier? Sapete che lavoro fa?

Leggi su Donnapop.it

è ilsecondogenito dichi è suo padre? Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale!Leggi anche:ha una laurea? Che titolo di studio ha?, chi è ildi?Di, ilsecondogenito di, si conosce veramente pochissimo. Contrariamente alla madre,preferisce rimanere del tutto lontano dai riflettori, mantenendo un profilo privato riservato. Eppure qualcosa siamo riusciti a sapere sulla sua vita! Ecco tutto quello che sappiamo!Iniziamo da una fotografia di famiglia! Nell’immagine, scattata in occasione della festa dell’Immacolata del 2022, è presentecon la moglie e il, nonché Rita Dalla Chiesa e i suoi cari! View this post on InstagramA post shared by(@)Etàha 49 anni: è nato nel 1975.