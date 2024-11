Gaeta.it - Nuove opportunità di volo tra Calabria e Roma: un cambio significativo per i viaggiatori

In un'epoca in cui le festività natalizie si avvicinano, una notizia positiva giunge per i calabresi che intendono tornare nella loro regione. A partire dal 15 dicembre, la compagnia aerea Aeroitalia attiveràrotte che miglioreranno la connettività tra Lamezia Terme e. Un'iniziativa che non solo promette di alleggerire il peso dei prezzi aerei, ma offre anche un servizio più regolare e accessibile per coloro che viaggiano durante le festività e nei mesi successivi.Il collegamento tra Lamezia Terme eL'accordo tra la Regionee Aeroitalia introduce un incrementodella frequenza dei voli tra Lamezia Terme e l'aeroporto diFiumicino. Questa operazione si traduce in un numero maggiore di tratte giornaliere, rendendo più agevole il rientro per i calabresi che vivono lontano dalla loro terra.