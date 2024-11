Terzotemponapoli.com - Non solo Napoli-Roma: parla Mimmo Malfitano

, meno cinque:, giornalista per tanti anni alla Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “C’è una cosa di Osimhen che proprio non mi è andata giù. Ovvero che Osimhen ha dimenticato tutto, ha rinnegato la piazza ed è andato in Turchia, mica in Inghilterra, in Francia o in Germania, accettando di tutto, persino un prestito di una stagione, pur di non restare a”.Il ‘triangolo’-Parigi-Barcellona “Come giudico gli incontri tra l’agente di Kvaratskhelia e il PSG e il Barcellona? Se già in estate il procuratore batteva cassa, era per questo: c’era il Paris Saint-Germain, e ora si inseriscono anche le big spagnole. Questi calciatori non considerano ilun club titolato a livello mondiale, mauna tappa di passaggio.