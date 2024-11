Lettera43.it - Nadal aprirà la Coppa Davis: lo spagnolo il campo nel singolare

Rafaelgiocherà ilin. Come ha anticipato AS, il 38enneche si ritirerà al termine della competizione,il torneo di tennis per nazioni alle ore 17 in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione. Già cinque volte vincitore dell’insalatiera con la Roja, il campione maiorchino giocherà a Malaga la prima partita dei quarti di finale contro l’olandese Botic van de Zancschulp, 80esimo nel ranking Atp. Rafa ha vinto entrambi i precedenti risalenti al 2022 a Parigi e Londra per Roland Garros e Wimbledon: sarà invece il loro primo incontro sul cemento. A seguire, il numero tre della classifica mondiale Carlos Alcaraz disputerà la sua partita contro Tallon Griekspoor, 28enne che ha battuto quattro volte cedendo appena un set. Ancora ignoti invece i due doppisti, per cui il capitano David Ferrer non ha sciolto le riserve: improbabile però l’impiego di