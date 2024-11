Mistermovie.it - Mister Movie | Sonia Bruganelli e le rivelazioni su Paolo Bonolis: ironia e aneddoti a Ballando con le Stelle

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La partecipazione dicon le, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, continua a far parlare di sé, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni dell’ex opinionista del GF VIP su, suo ex marito. Ospite a La Vita in Diretta, programma guidato da Alberto Matano,ha raccontato conalcuni retroscena sui commenti direlativi alla trasmissione e alle sue performance di ballo.Le parole disuDurante l’intervista, Matano ha chiesto direttamente adi approfondire quanto detto in una diretta precedente, dove aveva accennato ai commenti disulla giuria e sulle dinamiche dicon le, con il suo consueto stile diretto e scherzoso, ha risposto:“Io eridiamo e scherziamo sulla giuria.