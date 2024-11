Gaeta.it - Mille giorni di guerra in Ucraina: il dolore delle vittime e l’appello alla pace

Facebook WhatsAppTwitter La situazione incontinua a destare profonde preoccupazioni a livello internazionale, con l’incessante escalation del conflitto. I recenti attacchi russi, in particolare quello che ha colpito Odessa, hanno causato ulteriori perdite tra i civili, suscitando forti reazioni da parteautorità religiose e politiche. Il presidente della Conferenza dei vescovi di rito latino ha espresso il suoe preoccupazione per il protrarsi dellae per la vulnerabilità della sicurezza globale. Le testimonianze dei sopravvissuti e l’operato della Chiesa inoffrono uno spaccato toccante della realtà odierna.Gli attacchi recenti e l’impatto sui civiliLunedì 18 novembre, la città di Odessa è stata colpita da un attacco missilistico da parteforze russe, causando la morte di dieci persone e ferendo 43 individui, tra cui quattro bambini.