Il danneggiamento di duenel Martranon è stato un incidente ma un “”, parte di una “guerra ibrida” con la Russia. La denuncia è arrivata oggi dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a margine di una riunione del Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles, secondo cui “nessuno crede” che possano essere stati “tranciati accidentalmente”.La società finlandese Cinia aveva annunciato ieri in una nota il danneggiamento di C-Lion1, un cavo sottomarino lungo 1.172 chilometri che collega la Helsinki a Rostock, nel nord-est della, avvenuto all’altezza dell’isola di Öland, in acque svedesi, a circa 700 chilometri dalla capitale della. “Questo tipo di rottura non si verifica in queste acque senza un impatto esterno”, aveva denunciato la società finlandese.