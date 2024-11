Biccy.it - Lucilla Agosti sviene a La Talpa, il video: è un sabotaggio o un malore?

è svenuta nel corso delle registrazioni de Lae lo ha fatto durante la grande prova della quarta puntata.Al momento – non essendo ancora uscite su Mediaset Infinity le anticipazioni – non sappiamo il perché, ma dalanteprima si può vedere cheha unmentre è intenta a trasportare un macchinario insieme a Orion Ichaki. Il primo a soccorrerla è stato Gilles Rocca che ha chiesto immediatamente l’aiuto di un medico, poi con Andrea Preti l’ha trasportata a peso morto.Seè davvero La(come in molti sospettiamo) lo svenimento potrebbe essere frutto di un, seppur molto realistico da quel che abbiamo potuto vedere, altrimenti ha davvero avuto un mancamento. Lo scopriremo solo vivendo.Vi aspettiamo lunedì prossimo con una nuova puntata de #La! pic.