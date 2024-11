LIVE – Italia-Scozia 0-0 | girone Europei curling maschile 2024 in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la sesta sessione deldeglidi, di scena a Lohja, in Finlandia. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Zisa vanno a caccia del quinto successo per rimanere nelle prime posizioni ed avvicinarsi alle semifinali. Gli azzurri devono vedersela ora con la formazione scozzese, unica squadra ancora imbattuta in questa rassegna continentale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di martedì 19 novembre alla Kisakallio Sports Institute di Lohja. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tradeldeglidiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.