Amica.it - “Libera” stasera in tv: la nuova serie con Lunetta Savino esplora il confine tra giustizia e vendetta

Libera è il titolo dellatv che debutta oggi, martedì 19, in prima serata su Rai 1. Il tema della fiction, cheiltra, ruota intorno alla perdita di una figlia. Un evento doloroso che segna profondamente Libera, la protagonista della storia, interpretata da. Questo dramma familiare, inizialmente percepito come un suicidio, si rivela essere probabilmente un omicidio. Girata e ambientata a Trieste, latv Libera è diretta da Gianluca Mazzella. La trama di “Libera” conLibera Orlando () è una giudice incorruttibile che vive a Trieste. Donna forte e determinata, nasconde dentro di sé una ferita profonda: la perdita della figlia Bianca, avvenuta quindici anni prima in circostanze misteriose.