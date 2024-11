Iltempo.it - L'amica geniale doppia la Talpa. Maratone elettorali, chi ha vinto

Chi haieri, lunedì 18 novembre 2024, la sfida degli ascolti in prima serata fra L'4 - Storia della bambina perduta, in onda su Rai1, e Lasu Canale5? Presto detto. La serie Rai con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Stefano Dionisi, Edoardo Pesce, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, ha conquistato una media di 3.612.000 telespettatori pari a uno share del 18.8% nel primo episodio e 3.200.000 pari al 21.1% nel secondo, programma più visto della serata. Mentre il reality Mediaset condotto da Diletta Leotta ha registrato una media di 1.572.000 telespettatori pari a uno share del 10.6%, in calo rispetto a sette giorni fa. Quanto agli altri programmi, su Rai 2 Boss in incognito con Max Giusti ha ottenuto nella presentazione 646.000 telespettatori, share 3.1%, e nel programma vero e proprio una media di 1.