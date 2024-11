Uominiedonnenews.it - Katia Follesa, Vita Privata: Chi E’ Il Marito E Che Lavoro Fa!

Scopri la storia d’amore tra Angelo Pisani e, una coppia che ha trovato il proprio equilibrio superando crisi e mantenendo spazi individuali.Angelo Pisani e: Amore, Equilibrio e ComplicitàAngelo Pisani, celebre comico italiano, è il compagno didi, e insieme formano una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Anche se non si sono mai sposati, la loro relazione non ha mai risentito della mancanza di una cerimonia ufficiale; anzi, i due hanno costruito un rapporto solido basato sulla fiducia e su un singolare equilibrio.avrebbe desiderato il matrimonio, ma la proposta formale non è mai arrivata. Nonostante questo, la coppia ha deciso di vivere una relazione senza schemi, che include anche il tempo passato in case separate. Una scelta, questa, che per molti può sembrare strana ma che per loro rappresenta un modo per mantenere viva la relazione.