In classe i richiami sul comportamento mi impegnano molto più che qualsiasi spiegazione

“Bisogna prestare molta attenzione ai bambini che a scuola sono distratti, non di rado annoiati, talvolta troppo vivaci o iperattivi, perché spesso tra queste figure, che solitamente disamorano gli insegnanti o mostrano uno scarso interesse ai loro insegnamenti, si nascondono i ‘plusdotati’. Sono bambini difficili da riconoscere, perché il loroirrequieto o la loro scarsa attenzione li fa confondere con quanti nella stessanon hanno alcuna propensione all’applicazione e allo studio”. Umberto Galimberti opera questo distinguo a settembre 2009 in un Approfondimento per FeltrinelliEditore.it. Me lo sono riletto anche quest’anno, prima che prendessero avvio le lezioni, alle medie, e poi di nuovo oltrepassate le prime settimane. Quando si dovrebbe essere (ri)preso il ritmo, riallacciato il filo tagliato a giugno scorso.