Ilary Blasi denuncia Totti per abbandono di minore

Nuovo colpo di scena nella ‘guerra di separazione’ trae Francesco. La conduttrice hato l’ex marito perdi: l’accusa è aver lasciato da sola in casa la figlia Isabel di 8 anni.LadellaSecondo quanto ricostruisce il Messaggero, ladellasarebbe partita in seguito ad una videochiamata fatta alla figlia, scoprendo che era a casa senza il padre. A questo punto – si legge – “ha telefonato alla polizia e nell’abitazione sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio”. I fatti risalirebbero ad un anno fa.La difesa diStando a quanto riferisce la difesa di, gli agenti – una volta raggiunta l’abitazione (la villa all’Eur) – avrebbero trovato la bambina non da sola ma in compagnia della babysitter, chiamata perché il padre era a cena in un ristorante vicino casa.