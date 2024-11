Ilrestodelcarlino.it - Il prefetto dal barista derubato: lo Stato c’è

"Quanto discusso verrà trattato in una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, in Prefettura. Attueremo dei protocolli per incrementare la percezione di legalità e far sentire la nostra presenza sul territorio attraverso i controlli delle forze dell’ordine, oltre alla possibilità di incrementare il numero delle telecamere di videosorveglianza". Così si è espressa ieri mattina ildi Macerata Isabella Fusiello che ha fatto visita a Porto Recanati, dopo la recente escalation di furti avvenuta nelle ultime settimane. Intorno 10.30, ilFusiello è arrivata a Palazzo Volpini e si è incontrata con il sindaco Andrea Michelini, il commissario capo della polizia locale Sirio Vignoni, il comandante dei carabinieri della Compagnia di Civitanova Angelo Chiantese, il sottotenente Fabrizio Cori Carlitto della Tenenza della Guardia di finanza e il maresciallo capo Roberto Di Biasio, vicecomandante della caserma dei carabinieri di Porto Recanati.