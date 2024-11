361magazine.com - Grande Fratello, Piersilvio Berlusconi interviene sul GF? “Solo voci”

Secondo un’indiscrezionesarebbe intervenuto sulla squalifica di Lorenzo Spolverato al. Si tratterebbe peròdi una voce “è molto contento del”, lo rivela una fonte a 361 Magazine smentendo così lesu un suo possibile intervento sul reality show condotto da Signorini. A sollevare la questione un tweet su X di “Agent Beast”, profilo noto per le sue rivelazioni dei retroscena sul reality di Canale 5. Nel tweet in questione si legge: “Comportamento considerato irrispettoso o lesivo nei confronti degli altri concorrenti. Valutazione su Lorenzo entro 48 ore. Intervento di Alfonso Signorini, queste le primissime indiscrezioni” .Al di là della valutazione del concorrente che si è mostrato in più occasioni aggressivo prima nei confronti di Helena e offensivo nei confronti di Javier, il programma condotto da Signorini sta andando benissimo come dimostrano gli ascolti e il gradimento del pubblico che si ritrova in rete a commentare le dinamiche della casa più spiata d’Italia.