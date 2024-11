Gaeta.it - Grande festa del panettone: Panettone Maximo 2024 si prepara a deliziare Roma

Facebook WhatsAppTwitter Un affascinante viaggio nel mondo delartigianale attende gli amanti del dolce natalizio con la sesta edizione del. Questo festival nazionale si svolgerà a, attirando partecipanti da tutta Italia. Gli eventi culmineranno il 1° dicembreal Salone delle Fontane diEUR, dove il pubblico avrà la possibilità di assaporare una vasta gamma di prelibatezze, partecipare a show cooking e contribuire a importanti cause benefiche.Dettagli dell’eventoLa manizione si articola in due fasi. Le prefinali si terranno il 27 e 28 novembre presso EatalyOstiense, dove saranno selezionati i panettoni finalisti tra le 90 opere proposte. Sono suddivisi in 45 panettoni tradizionali e 45 varianti al cioccolato. Una giuria composta da esperti del settore avrà il compito di degustare e valutare le creazioni, sancendo quelle che accederanno all’attesa finale.