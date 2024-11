Bergamonews.it - Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative a Bergamo

. Anche quest’anno il Comune dipropone alla città un calendario di eventi per celebrare lainternazionale per l’eliminazione dellale, un fenomeno che, come denuncia l’Osservatorio di Non Una di Meno, all’8 novembre 2024, conta in Italia 104 tra femminicidi, lesbicidi, trans*cidi. Tra le persone uccise, la vittima più giovane aveva 13 anni, la più anziana 89, per un’età media di 57 anni. Il 48% sono state uccise per mano del marito/partner.“Laleè una grave violazione dei diritti umani, diffusa in ogni angolo del mondo e declinata in forme molteplici: fisiche, psicologiche, economiche e digitali. Dietro le violenze c’è il fallimento di una società basata sul patriarcato che non riesce a promuovere reali rapporti paritari trae uomini.