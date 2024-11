Bergamonews.it - Garante degli anziani, Uil Bergamo: “Figura necessaria nelle realtà locali provinciali”

Leggi su Bergamonews.it

. L’Uilha accolto positivamente la legge varata dal Consiglio Regionale della Lombardia riferita all’istituzione delladel: secondo il sindacato, i voti emersi in seno al consiglio rappresentano il trasversale bisogno di una risposta adeguata in termini di tutela e rappresentanza dei diritti.Un tema che necessita l’attivazione di politiche di controllo e strumenti di garanzia nei confronti di una generazione che, specie nella Bergamasca, nei prossimi anni è destinata ad aumentare, cosi come emerso anche in recenti dati sviscerati in merito alla popolazione denominata “i grandi”. Coloro che superano gli 85 anni infatti, paragonando i dati Istat dal 2019 al 2024, sono 4.201 in più.Per il coordinatore della UILPasquale Papaianni “appare utile avviare un percorso riflessivo riferito ad ulteriori forme estensive di tale, anche all’interno della singola Provincia e dei Comuni del territorio Orobico.