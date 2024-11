Strumentipolitici.it - Francia: si chiude in maniera disastrosa l’avventura dell’uranio in Niger

Leggi su Strumentipolitici.it

Il 4 luglio scorso il Senato francese aveva pubblicato le conclusioni di una commissione d’inchiesta incaricata di analizzare la produzione, il consumo e il prezzo dell’elettricità nel 2035 e nel 2050. In esse aveva lanciato l’allarme su una questione piuttosto sorprendente per gli osservatori attenti delle questioni energetiche francesi: il rischio di una scarsità relativamente rapidanecessario per fare funzionare le sue centrali nucleari. I timori del Senato, quattro mesi dopo aver lanciato l’accorato allarme, sono stati confermati dalla cruda realtà. Sospesa ad libitum la produzione dell’ultima miniera di uranio in mani ai francesi in, il sito di Somaïr.Il tentativo di salvataggioIl saldo per le casse francesi è pesante: accantonamenti per quasi 200 milioni di euro nella prima metà dell’anno, con una perdita netta di 133 milioni di euro.