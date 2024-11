Sport.quotidiano.net - Final Eight vicinissime. Servono tre vittorie

Leggi su Sport.quotidiano.net

È comprensibile che i tifosi scaramantici facciano tutti gli scongiuri del caso, ma il successo ottenuto a Venezia mette in discesa la strada che i biancorossi dovranno percorrere per arrivare alle ‘’ di Coppa Italia. Una kermesse a cui, lo ricordiamo, partecipano le prime otto squadre classificate alla fine del girone d’andata. L’anno scorso l’ottava posizione se la guadagnò Pistoia che totalizzò 16 punti, mentre Reggio ci entrò da sesta con 18, tanti quanti Napoli, ma con lo scontro diretto favorevole nei confronti dei partenopei che slittarono in settima posizione; nel 2023 invece servirono due punti in meno, visto che l’ultimo posto disponibile lo strappò Sassari a quota 14 che fece identico bottino anche nel 2022 e si qualificò sempre come ottava, ma ‘vincendo’ un’affollata classifica avulsa con Venezia, Napoli e proprio la Pallacanestro Reggiana.