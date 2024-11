Lettera43.it - Figc, le mosse di Gravina tra ricandidatura e riunioni segrete anti-Casini

Sono giorni di pressioni per Gabriele, presidente della, in mezzo a due fuochi incrociati: da una parte l’inchiesta di Striscia la notizia che sta martellando molto e ha collezionato un piccolo record, con quattro servizi in 10 giorni, tra librichi, caparre e contratti di consulenza, come quella per la Lega Pro approvata in extremis; dall’altra l’attesa per la decisione del tribunale del Riesame sulla richiesta di sequestro di 140 mila euro avanzata dalla procura di Roma nell’indagine che lo vede accusato di autoriciclaggio.In esclusiva il foglietto su cui Gabrieleavrebbe pianificato l’autoriciclaggio di cui è accusato dalla Procura di Roma. Stasera a Striscia #Striscialanotizia @Pinucciosono https://t.co/IlSxPHxHQQ— Striscia la notizia (@Striscia) November 13, 2024Summit segreto ad Appiano Gentile durante la sostaNonostante tutto,non ferma la sua attività politica.