Liberoquotidiano.it - Fibraweb tra le aziende Leader della Crescita 2025 nella classifica de Il Sole 24 Ore e Statista

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Grande soddisfazione dell'a.d. Walid Bounassif per il traguardo raggiunto: «Un risultato che ci rende estremamente onorati. Questo riconoscimento non solo premia il nostro impegno e la nostracostante, ma conferma che la nostra visione è quella giusta».Perugia,19/11/2024., il provider nazionale con sede a Perugia, entra di diritto, stilata da Il24 Ore e, che individua le 500italiane che hanno registrato la maggioredi ricavi nel triennio 2020-2023. «L'inserimento in questa prestigiosa lista è un riconoscimento di cui andiamo molto fieri - commenta Walid Bounassif, amministratore delegato dell'azienda - perché rappresenta un traguardo importante e conferma che il lavoro svolto in questi anni è la strada giusta da percorrere ed è anche la prova concreta che la nostra visione, cioè portare una fibra dedicata a tutte ledel Centro Italia, risponde a un bisogno reale e concreto delle imprese.