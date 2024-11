Movieplayer.it - Felicity Jones e Richard E. Grant si aggiungono al cast del period fantasy 100 Nights Of Hero

E.si uniscono a Emma Corrin neldi 100Of, la prossima favola femminista di Julia Jackman.E.(Saltburn), Amir El-Masry (In Camera) e(The Brutalist) sono le tre grandi aggiunte finali a 100of, ildella regista Julia Jackman basato sulla graphic novel di Isabel Greenberg. I dettagli sui ruoli del trio non sono stati resi noti. Come già annunciato, nel film reciteranno anche Emma Corrin, Maika Monroe, Nicholas Galitzine e Charli XCX. Al progetto si aggiungeS. Johnson di Project Infinity (May December), che produce insieme a Helen Simmons e Stephanie Aspin. Inoltre, c'è la Piecrust Pictures di, che è salita a bordo come produttore .