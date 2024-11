Gaeta.it - Esplosioni di luce e buchi neri: un misterioso evento astronomico svelato

Facebook WhatsAppTwitter Nel marzo 2021, l’osservazione di un’esplosione diad alta energia ha catturato l’attenzione degli astronomi. Quella che inizialmente sembrava una supernova si è rivelata un fenomenoben più complesso: la fusione di duesupermassicci. La scoperta di questo, designato come AT 2021hdr, ha aperto a nuove ricerche sull’interazione trae la materia che li circonda, oltre a suggerire che similipotrebbero non essere rare nel nostro universo.La scoperta di AT 2021hdrL’AT 2021hdr è emerso come una sorgente diintensa proveniente da una galassia molto distante. Inizialmente classificato come una supernova, tale identificazione è apparsa inadeguata quando sono emerse ulteriori informazioni. Nel 2022, osservazioni successive hanno rivelato un’altra esplosione in un intervallo temporale regolare di circa 60-90 giorni.