Ercolano esplosione in fabbrica abusiva di fuochi d’artificio | area sotto sequestro e evacuazioni in corso

– Dolore e sgomento per l’di unadiche ieri ha causato la morte di tre giovani nel napoletano. Le vittime sono un ragazzo di 18 anni, padre di un bimbo di soli quattro mesi, e due sorelle gemelle di 26 anni.L’, violentissima, ha proiettato il corpo del 18enne a decine di metri dal luogo dell’incidente. La salma è stata recuperata e trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per essereposta ad autopsia. Le operazioni di recupero delle altre due vittime, invece, sono state interrotte ieri per il rischio di ulteriori esplosioni, dato che l’era disseminata di polvere pirica e botti inesplosi. I lavori dovrebbero riprendere oggi,stretta sorveglianza degli artificieri dei carabinieri.L’indagine: omicidio colposo e disastro colposoLe autorità stanno indagando per omicidio colposo plurimo e disastro colposo.