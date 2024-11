Ilfattoquotidiano.it - È morta Antonia “Cassandra” Capasso: commosse il Web con il suo provino per “Amici”, registrato all’Ospedale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla fine non ce l’ha fatta ed èa soli 25 anni., nota con il nome d’arte, era una cantante e sognava di arrivare sul palco di “di Maria De Filippi”. È diventata popolarissima sul Web grazie alla sua performance del 2020, durante il lockdown, con un video dove cantava durante una seduta di chemioterapiaCardarelli di Napoli.aveva intonato le note di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys. Un video che è diventato virale e che le aveva consentito di conquistare unin streaming per entrare ad “di Maria De Filippi“.“Mi sono presentata e ho cantato Mecna con “Servirà una scala”, – aveva raccontato a Fanpage – poi la mia Napoli con Pino Daniele e ‘A me me piace ‘o blues’ ed Elisa che è la mia cantante preferita con “Eppure sentire”.