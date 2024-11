Ilrestodelcarlino.it - Due fiere da unire

Gli ultimi dati della Fiera di Rimini dimostrano come il polo romagnolo stia diventando sempre più importante nel panorama nazionale delle expo. Nei primi nove mesi dell'anno, infatti, Italian exhibition group (che controlla anche la Fiera di Vicenza) ha raggiunto i risultati dell'intero 2019, ultimo anno pre-Covid. I ricavi crescono di quasi il 20% e sfiorano i 180 milioni di euro. Nel futuro, oltre a nuovi investimenti sulle infrastrutture, si prevede l'apertura di altri eventi - come quello dedicato al vending - e ovviamente un consolidamento delle principali, dal Sigep in giù. Anche Bologna sta inanellando ottimi risultati e il boom avuto con Eima, la fiera internazionale dedicata alla meccanica agricola, lo dimostra. Tutto bene? Non proprio. Purtroppo Rimini e Bologna, dopo aver fatto naufragare tentativi su tentativi di matrimonio, hanno preso due strade diverse.