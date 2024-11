Formiche.net - Cronicità, così il digitale può fare la differenza

La gestione delle malattie croniche, aggravata dall’invecchiamento della popolazione, rappresenta una sfida sempre più pressante per i sistemi sanitari, le famiglie e l’intera società. L’aumento dellanon coinvolge solo i pazienti, ma si riflette profondamente sulle vite dei caregiver e sulla sostenibilità del Ssn. In questo contesto, l’ultima edizione di Tutto nella Norma, tenutasi ieri al Centro studi americani, è nata con l’obiettivo di esplorare soluzioni innovative per la gestione delle, concentrandosi sull’importanza di standardizzare i percorsi di cura. Garantire un approccio efficace al trattamento non è sufficiente: è fondamentale tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone. In questo percorso, anche la digitalizzazione diventa una leva importante.